Kocaeli'de Özel Gereksinimli Çocuklar Eğlencede Buluştu

Kocaeli'de Özel Çocuklar Eğlence Dolu Bir Festival Yaşadı

Kocaeli’de, özel gereksinimli çocuklar için düzenlenen festival, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Gebze Belediyesi ile İstanbul Gedik Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen "3. Özel Çocuklar Spor ve Eğlence Festivali-ENFEST", Gebze Hünkar Çayırı'nda yapıldı.

Etkinlikler ve Eğlencelerle Dolu Bir Gün

Festivalde, binicilik, paravolley, golbol, ampute futbol, okçuluk, mas güreşi, survivor parkuru, empati parkuru, bocce, bilimsel testler ve geleneksel oyunlar gibi çeşitli etkinlikler yer aldı. Özel gereksinimli çocuklar, bu etkinliklerde keyifli anlar geçirerek gönüllerince eğlendiler.

Yetkililerden Önemli Açıklamalar

Etkinliğe katılan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, özel gereksinimli çocukların farklı etkinliklerle bir araya gelmesinin mutluluk verici olduğunu belirtti. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise, festivalin 600 özel çocuğun katılımıyla şölen havasına dönüştüğünü ifade etti.

Büyükgöz, festivalin bölgedeki en geniş kapsamlı etkinlik olduğunu vurgulayarak, İstanbul'un Anadolu yakası dahil olmak üzere otizmli çocukların rehabilitasyonu amacıyla 22 at besleyip eğitim verdiklerini dile getirdi. Ayrıca, "Bu anlamda bölgemizden tesisimize çocuklar rehabilitasyon amacıyla geliyor." şeklinde ekledi.

Farkındalık ve Hediyeler

Etkinlik kapsamında, özel gereksinimli bireylere madalya, forma, katılım sertifikası ve çekilişle çeşitli hediyeler verildi. Bu organizasyon sayesinde özel çocuklara karşı farkındalığın artırıldığı açıklandı.

Kocaeli'de festivalde buluşan özel gereksinimli çocuklar, keyifli vakit geçirdi. Gebze Belediyesi ile İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından düzenlenen "3. Özel Çocuklar Spor ve Eğlence Festivali-ENFEST", Gebze ilçesindeki Hünkar Çayırı'nda gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, engelli çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Kocaeli'de festivalde buluşan özel gereksinimli çocuklar, keyifli vakit geçirdi. Gebze Belediyesi ile İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından düzenlenen "3. Özel Çocuklar Spor ve Eğlence Festivali-ENFEST", Gebze ilçesindeki Hünkar Çayırı'nda gerçekleştirildi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, engelli çocuklarla fotoğraf çektirdi.