DOLAR
39,34 -0,39%
EURO
44,93 0,18%
ALTIN
4.295,21 -1,12%
BITCOIN
4.123.051,5 -0,18%

Kocaeli'de Palet Fabrikasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli Çayırova'da palet fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. İki kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 12:52
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 12:52
Kocaeli'de Palet Fabrikasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'de Palet Fabrikasında Yangın

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yer alan palet fabrikasının açık depolama sahasında, bilmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay, Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi.

Yangın ihbarının ardından, bölgeye itfaiye, AFAD, zabıta, sağlık ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, toplamda 41 araç ve 105 personel ile yangını kontrol altına almayı başardı. Şu an bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın sırasında, dumandan etkilenen bir itfaiye eri ile bir fabrika çalışanı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, fabrikanın bazı bölümlerinde kısmi hasara neden oldu.

Kaymakam Yüksel Kara İncelemelerde Bulundu

Çayırova Kaymakamlığına vekalet eden Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangın hakkında bilgi alan Kara, ekiplerin güvenlik önlemlerini alarak yangını kontrol altına aldığını belirtti.

Kara, yangının sıçrama ihtimaline karşı Kocaeli Büyükşehir ve Çayırova belediyesi itfaiye ekiplerinin bölgede aktif olarak görev yaptığını ifade ederken, "Yangın kontrol altına alınmış durumda. Yangına müdahale sırasında iki kişinin hafif şekilde yaralandığını duyduk; biri itfaiye personeli, diğeri de yangına müdahale eden depodaki çalışan. Herhangi bir can kaybının olmaması bizim en büyük tesellimiz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum," şeklinde konuştu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye...

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye...

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

İLGİLİ HABERLER

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

Kurban Bayramı'nda Bolu, Düzce ve Ankara'da Ağır Araçlara Geçiş Yasağı

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
2
Cansuyu Derneği, Arakan Mültecilerine Kurban Bayramı Hazırlığı Yapıyor
3
Afyonkarahisar Valiliği İddiaları Yalanladı: 'Ornaş Kaya Yerleşimleri'nde Dinamit Kullanılmadı'
4
Şehit Aileleri, Kurban Bayramı Arifesinde Edirnekapı Mezarlığı'nı Ziyaret Etti
5
Yerli Sinema 'Bilge 3071': Yapay Zeka ve Milli Teknolojilerin Buluşması
6
AŞTİ'de Kurban Bayramı Yoğunluğu Sürüyor
7
TDV, Malavi'de Kurban Eti Dağıtımına Başladı

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Kurban Bayramı'nda Bolu, Düzce ve Ankara'da Ağır Araçlara Geçiş Yasağı