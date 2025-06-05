Kocaeli'de Palet Fabrikasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'de Palet Fabrikasında Yangın

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yer alan palet fabrikasının açık depolama sahasında, bilmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay, Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi.

Yangın ihbarının ardından, bölgeye itfaiye, AFAD, zabıta, sağlık ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, toplamda 41 araç ve 105 personel ile yangını kontrol altına almayı başardı. Şu an bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın sırasında, dumandan etkilenen bir itfaiye eri ile bir fabrika çalışanı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, fabrikanın bazı bölümlerinde kısmi hasara neden oldu.

Kaymakam Yüksel Kara İncelemelerde Bulundu

Çayırova Kaymakamlığına vekalet eden Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yangın hakkında bilgi alan Kara, ekiplerin güvenlik önlemlerini alarak yangını kontrol altına aldığını belirtti.

Kara, yangının sıçrama ihtimaline karşı Kocaeli Büyükşehir ve Çayırova belediyesi itfaiye ekiplerinin bölgede aktif olarak görev yaptığını ifade ederken, "Yangın kontrol altına alınmış durumda. Yangına müdahale sırasında iki kişinin hafif şekilde yaralandığını duyduk; biri itfaiye personeli, diğeri de yangına müdahale eden depodaki çalışan. Herhangi bir can kaybının olmaması bizim en büyük tesellimiz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum," şeklinde konuştu.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.