Kocaeli'de Sahte Fatura Operasyonunda 41 Tutuklama

Kocaeli'de Sahte Fatura Operasyonu

Kocaeli merkezli olarak gerçekleştirilen büyük bir operasyonla, sahte fiş ve fatura basarak vergi kaybına yol açan suç örgütü çökertildi. 4 ilde düzenlenen operasyonda, toplamda 57 şüpheli gözaltına alındı.

Tutuklamalar ve Serbest Bırakmalar

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 57 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. 41 şüpheli tutuklanırken, diğer 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonun Detayları

Gerçekleştirilen operasyonda, 3 ayrı adreste yapılan aramalarda fatura üretiminde kullanılan cihazlar ve yaklaşık 10 bin sahte fatura ile alıcı listeleri ele geçirildi. Elde edilen sahte faturaların toplam değerinin yaklaşık 60 milyon lira olduğu tespit edildi.

Bu operasyon, kamu kurumlarına karşı nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen suç örgütlerine göz açtırmayan güvenlik güçlerinin özverili çalışmasının bir örneği olarak kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.