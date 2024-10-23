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Kocaeli'de Şakalaşma Sonucu Ölüme Sebebiyet Veren Sanığa Hapis Cezası

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen talihsiz olayda sanığa 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:20
Kocaeli'de Şakalaşma Sonucu Ölüme Sebebiyet Veren Sanığa Hapis Cezası

Kocaeli'de Talihsiz Olay: Şakalaşma Can Aldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, bir çalışanın şakalaşma sırasında tabancayla vurulması sonucu gerçekleşen trajedik olayda sanık, 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşma ve Mahkeme Kararı

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık İ.A. (34) ile dayısı A.G. (40) ve taraf avukatları katıldı. İ.A, olayın kazara meydana geldiğini ve derin bir pişmanlık duyduğunu belirtti.

Tutuksuz sanık A.G. ise yeğeni İ.A'nın tabancanın dolu olduğunu bilmediğini savundu ve olayın tamamen bir tesadüf olduğunu ifade etti.

Cezaların Belirlenmesi

Mahkeme, İ.A'yı "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti. Ayrıca "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 10 ay hapis cezası uygulandı. İ.A'nın tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

A.G. ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan da 2 yıl hapis cezası aldı.

Olayın Gelişimi

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde 20 Kasım 2023'te meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Hasan Şen, işletmeci İ.A. tarafından başından vurularak ağır yaralı halde hastaneye kaldırılmış, ancak tüm müdahale çabalarına rağmen kurtarılamamıştır. Olay sonrası İ.A. gözaltına alındı ve tutuklandı, A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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