Kocaeli'de Servis Şoförünün Öldürülmesine Dair Dava Başladı

Kocaeli'de Servis Şoförünün Öldürülmesi Davası

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, servis şoförü Yılmaz Sınıksaran'ın silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesi üzerine tutuklanan sanık Şahin A'nın yargılanmasına başlandı. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya, maktulün eşi ve çocukları ile taraf avukatları katıldı.

Sanık, Olayı Nasıl Anlattı?

Duruşmada söz alan sanık Şahin A, maktul Yılmaz Sınıksaran ile geçmişte bir arkadaşlık ilişkisi olduğunu belirtti. İfadelerinde, maktul ile arasında fotoğraf paylaşımı nedeniyle süregelen bir husumet bulunduğunu ve bu nedenle birçok kez işten çıkarıldığını iddia etti. Olay günü maktulü gördüğünde yanına doğru yaklaştığını söyleyen Şahin A, "Silahı çıkardım, ayaklarına sıkacaktım. Fakat yan taraftan biri bana doğru koşmaya başladı. Elini beline attığını görünce panikleyerek rastgele ateş ettim,” diye belirtti.

Maktulün Ailesinin Tehdit İddiaları

Olayın ardından, sanık oğlunu sanayiden aldıktan sonra adliyeye teslim oldu. Olayda kullandığı silahı, "maktulün beni tehdit ettiği ve takip ettirdiği" gerekçesiyle kendini koruma amacıyla taşıdığını ifade etti.

Maktulün eşi Hayriye Sınıksaran, eşinin şikayetlerinde bulunduğunu ve sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirtti. Maktulün kızı Hande Karahancı ise sanığın cezalandırılmasına dair beklentilerini dile getirdi.

Avukatların Görüşleri

Sanık avukatı, müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini savunurken, katılan avukatı ise şikayetçi olduklarını ifade etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Olayın Arka Planı

9 Şubat 2024 tarihinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen olayda, servis şoförü Yılmaz Sınıksaran tabancayla vurularak ağır yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmiştir. Gözaltına alınan Şahin A. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık için "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar, "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir.