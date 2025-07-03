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Kocaeli'de Silahlı Saldırı: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 21:38
Kocaeli'de Silahlı Saldırı: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Silahlı Saldırı: Baba ve Oğul Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen bir silahlı saldırıda baba ve oğlu yaşamını yitirdi. Olay, Kayacık Mahallesi'ndeki Karamürsel Devlet Hastanesi önünde gerçekleşti.

Henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından hedef alınan baba Mehmet Canımoğlu (60) ve oğlu Aykut Canımoğlu (30), silahla vurularak ağır yaralandı.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, baba ve oğlunun olay yerinde yaşamlarını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde silahla vurulan baba ve oğlu yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde silahla vurulan baba ve oğlu yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde silahla vurulan baba ve oğlu yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde silahla vurulan baba ve oğlu yaşamını yitirdi.

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