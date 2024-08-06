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Kocaeli'de Silahlı Saldırı: İşletmeci Yaralandı

İzmit'te bir iş yerinde gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı, polis saldırganı arıyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 22:41
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 22:46
Kocaeli'de Silahlı Saldırı: İşletmeci Yaralandı

Kocaeli'de İş Yerinde Silahlı Saldırı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Karabaş Mahallesi Akçacami Caddesi'nde bir köftecide gerçekleşen silahlı saldırıda, ateş açılan işletmeci D.B. ağır yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Başkasının kullandığı bir motosikletten inen şüpheli, iş yerine tabanca ile ateş açtı. Mermilerin vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu D.B., sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Kaçtı

Saldırıyı gerçekleştiren kişi, olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. Polis, firari şüpheli T.U.'yu yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Yaralının Durumu

Yaralanan işletmecinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer konuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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