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Kocaeli'de Tır Yangını D-100 Kara Yolunda Ulaşımı Aksattı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırda çıkan yangın, D-100 kara yolunda trafiği durdurdu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 10:31
Kocaeli'de Tır Yangını D-100 Kara Yolunda Ulaşımı Aksattı

Kocaeli'de Tır Yangını Ulaşımı Aksattı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, D-100 kara yolunun Ankara istikametinde meydana gelen tır yangını, trafiği olumsuz etkiledi. Kaza, M.D. idaresindeki 42 BB 082 plakalı hafriyat tırının motor bölümünde çıkan yangınla başladı.

Sürücü, durumu fark ettikten sonra tırı emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı, ancak tır kullanılamaz hale geldi.

Yangının söndürülmesi sonrasında, olay yerinden tırın kaldırılmasıyla birlikte bölgede bir süre aksayan ulaşım normale döndü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırda çıkan yangın nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırda çıkan yangın nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde trafik aksadı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırda çıkan yangın nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırda çıkan yangın nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde trafik aksadı.

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