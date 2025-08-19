Kocaeli'de Tırdan Düşen Demir Profiller Sonrası D-100 Yolu Ulaşıma Açıldı

Güncelleme: Yol yeniden trafiğe açıldı

Kocaeli'de, D-100 kara yolunun İstanbul istikameti, bir tırdan yola düşen demir profiller nedeniyle ulaşımın durmasına yol açtı. Olay, Dilovası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ç. idaresindeki 41 ANN 027 plakalı tırın güvenlik halatlarının kopması sonucu dorsesindeki demir profiller yola düştü. Düşen profiller çevredeki ağaçlara ve korkuluklara zarar verdi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ekiplerce yapılan müdahalede, düşen profillerin kaldırılması ve yol temizliği gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmaların ardından D-100 kara yolunun İstanbul istikameti yeniden ulaşıma açıldı, trafik kontrollü şekilde sağlanmaya başlandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

