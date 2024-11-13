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Kocaeli'de Tırla Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet ile tırın çarpışması sonucu 26 yaşındaki Furkan Kılıç hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 15:40
Kocaeli'de Tırla Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen hareketli bir trafik kazasında, 26 yaşındaki Furkan Kılıç çift yönlü bir üzüntüye sebep oldu. Ankara istikametinde ilerleyen Kılıç'ın kullandığı 34 DRR 133 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Gebze geçişinde Ç.U.'nun kullandığı 26 GN 543 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazanın ardından tır, motosikleti yaklaşık 20 metre sürükleyerek durabildi. Motosikletteki Kılıç ağır yaralanarak olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücü kurtarılamadı.

Kılıç'ın cenazesi, Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü ve burada yapılacak işlemlerin ardından memleketi Gümüşhane'ye gönderileceği öğrenildi. Kaza sonrası tır sürücüsü gözaltına alınırken, Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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