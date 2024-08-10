Kocaeli'de Trafikte Bıçaklı Kavga: 2 Kardeş Yaralandı

Kocaeli Trafiğinde Bıçaklı Kavga

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşanan olay, Motosikletli bir kuryenin ve bir otomobil sürücüsünün arasındaki tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu gelişti.

Olayın Arka Planı

Akse Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde gerçekleşen olayda, M.E. isimli kurye, yol vermeme nedeniyle B.D. ve kardeşi H.D. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede bıçakların konuşmasına neden oldu.

Yaralıların Durumu

Bıçaklı kavgada yaralanan H.D. ve B.D. olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay Sonrası Gelişmeler

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, M.E.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı.