Kocaeli'de Trafikte Bıçaklı Kavga: 2 Kardeş Yaralandı

Kocaeli Trafiğinde Bıçaklı Kavga
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşanan olay, Motosikletli bir kuryenin ve bir otomobil sürücüsünün arasındaki tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu gelişti.
Olayın Arka Planı
Akse Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde gerçekleşen olayda, M.E. isimli kurye, yol vermeme nedeniyle B.D. ve kardeşi H.D. ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede bıçakların konuşmasına neden oldu.
Yaralıların Durumu
Bıçaklı kavgada yaralanan H.D. ve B.D. olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay Sonrası Gelişmeler
Olay yerine intikal eden polis ekipleri, M.E.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kardeş yaralandı.