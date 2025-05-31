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Kocaeli'de Uçurtma Etkinliği ile Gazze'ye Destek

Kocaeli Gölcük'te yapılan etkinlikte çocuklara uçurtma dağıtılarak Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 17:11
Kocaeli'de Uçurtma Etkinliği ile Gazze'ye Destek

Kocaeli'de Uçurtma Etkinliği ile Gazze'ye Destek

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistinlilerle dayanışma duygusunu artırmak amacıyla uçurtma dağıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Gölcük Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerinin işbirliğiyle Gölcük Kongre Merkezi yanında düzenlenen etkinlikte, çocuklara üzerinde Türkiye ve Filistin bayraklarının yer aldığı, "Çocuklar ölmesin" yazılı 500 uçurtma dağıtıldı.

Umarak Uçurtmalar Gökyüzüne Yükseltilseydi

"Gazze'nin Çocukları İçin Gölcük'ten Gökyüzüne Umut Uçurtmaları" temasıyla yapılan etkinlikte, alanda kurulan çadırlarda çocuklara yönelik eğitici aktiviteler de düzenlendi. Etkinliğin önemli bir parçası olan uçurtmaları gökyüzüne bırakma kısmı, yağmur nedeniyle gerçekleştirilemedi. Yağışa rağmen etkinlik alanında birçok kişi beklemeyi sürdürdü.

Başkan Sezer'den Anlamlı Mesajlar

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kudüs'ün Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilik açısından taşıdığı önemi vurguladı. Sezer, Kudüs'te Osmanlı döneminde farklı inançlardan insanların barış içinde yaşadığını belirtirken, 1917'den bu yana Filistin'de yaşanan sıkıntıların sona ermediğine dikkat çekti.

Sezer, "Orada çocukların üzerine bombalar yağıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Savaşın da kendine göre kuralları, hukuku vardır. İsrail, hastane demiyor, gazeteci demiyor, ambulans demiyor; çoluk çocuk demeden büyük katliam yapıyor," ifadelerini kullandı. Başkan, etkinliğe katılan çocukların, tarih boyunca adalet anlayışıyla hareket eden medeniyetin mirasçıları olduğuna inandığını vurgulayarak, barış, esenlik ve adaletin hâkim olduğu bir dünya için çaba göstereceklerine güvendi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramına...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistinlilerle dayanışma duygusunu artırmak amacıyla uçurtma dağıtım etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında planlanan uçurtmaları gökyüzüne bırakma bölümü, yağmur nedeniyle gerçekleştirilemedi. Yağışa rağmen çok sayıda kişi etkinlik alanında bekledi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramına...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve Filistinlilerle dayanışma duygusunu artırmak amacıyla uçurtma dağıtım etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında planlanan uçurtmaları gökyüzüne bırakma bölümü, yağmur nedeniyle gerçekleştirilemedi. Yağışa rağmen çok sayıda kişi etkinlik alanında bekledi.

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