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Kocaeli'de Uyuşturucu Hapla Yakalanan İki Kişi Tutuklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde uyuşturucu hapla yakalanan iki şüpheli, tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 00:06
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 00:06
Kocaeli'de Uyuşturucu Hapla Yakalanan İki Kişi Tutuklandı

Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde gerçekleştirilen operasyon, uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Motosikletli Polis Timleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 162 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Yakalannan Şahıslar ve Suçlamalar

Olayda araçta bulunan R.Ç. ve A.B. isimli iki şüpheli, yapılan aramalar sonrasında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu gelişme, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucu ile mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli...

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

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