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Kocaeli'de Yapay Zeka Tartışmaları: Fırsatlar ve Tehditler

Kocaeli'deki 'Bilim Kafe' etkinliğinde yapay zeka fırsatları ve tehditleri tartışıldı. Prof. Dr. Yusuf Sinan Akgül önemli veriler paylaştı.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 21:39
Kocaeli'de Yapay Zeka Tartışmaları: Fırsatlar ve Tehditler

Kocaeli'de Yapay Zeka Tartışmaları: Fırsatlar ve Tehditler

Kocaeli, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Yapay Zeka Ne Kadar Fırsat, Ne Kadar Tehdit" konulu programda yapay zeka üzerine önemli tartışmalara ev sahipliği yaptı.

Etkinlik, YÖK tarafından başlatılan "Bilim Kafe" kapsamında Malkoçoğlu Mehmet Bey Türbesi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Katılımcılara yapay zekanın geçmişi, günümüzdeki durumu ve geleceği hakkında bilgi verildi.

Prof. Dr. Akgül'ün Değerlendirmeleri

Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Sinan Akgül, etkinlikte yaptığı konuşmada, son 15 yılda yapay zeka alanında büyük gelişmeler yaşandığını vurguladı. Akgül, "1950'lerde 20 mühendisin 3 ayda yaptığı hesabı bilgisayar 20 dakikada yapabiliyor. Bu nedenle yapay zekanın insan gibi düşünebildiği algısı ortaya çıkmıştır." dedi.

Akgül, yapay zekanın geçici bir fenomen olduğuna dair bazı sorgulamaları yanıtlayarak, "Yapay zeka geçici bir şey değil. Avrupa Birliği geçtiğimiz yıl Yapay Zeka Kanunu'nu yürürlüğe soktu. Bu kanun, yapay zekanın önemini kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, yapay zeka alanına yatırılan büyük miktarlara dikkat çektikten sonra, "Google’ın yapay zeka için 10 milyar dolar yatırım yaptığını, Microsoft’un her yıl 50 milyar dolar harcayacağını duyurdu. Geçen yıl yapay zeka için dönen para ise 800 milyar dolar. Bu miktarın 2 yıl içinde 2 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor." dedi.

Etkinliğe akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katılarak, yapay zekanın potansiyel faydaları ve riskleri üzerine bilgi alışverişinde bulundu.

Kocaeli'de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğiyle "Yapay Zeka Ne...

Kocaeli'de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğiyle "Yapay Zeka Ne Kadar Fırsat, Ne Kadar Tehdit" konulu program düzenlendi.

Kocaeli'de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğiyle "Yapay Zeka Ne...

Kocaeli'de Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğiyle "Yapay Zeka Ne Kadar Fırsat, Ne Kadar Tehdit" konulu program düzenlendi.

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