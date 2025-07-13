Kocaeli'de Yeğenlerine Ateş Açan Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'de Yeğenlere Silahlı Saldırı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, tartıştığı 2 yeğenini silahla öldüren ve 1 yeğenini yaralayan zanlı F.Y., gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gazi Caddesi'nde gerçekleşen olayda, G.Z.Y ve G.Y'nin tabancayla öldürülmesi ve M.S'nin yaralanması üzerine zanlı F.Y. ile birlikte K.Y. ve D.Y. emniyette sorgulandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Y., çıkan mahkeme sonucu tutuklanırken, D.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın Detayları

Olay, 11 Temmuz Cuma günü, F.Y. ile 3 yeğeni arasında husumet nedeniyle yaşanan bir tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ortaya çıktı. F.Y., yeğenleri G.Z.Y, M.S. ve G.Y.'ye tabancayla ateş açtı.

Yaralanan M.S. kendi imkanlarıyla hastaneye ulaşırken, sağlık ekipleri G.Z.Y. ile G.Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay sonrası şüpheli F.Y., polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı; diğer şüpheliler ise daha sonra yakalandı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde tartıştığı 2 yeğenini öldüren, 1 yeğenini de yaralayan zanlı tutuklandı.