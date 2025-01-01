Kocaeli'de Yeni Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi

Kocaeli'de 2025 Yeni Yılına Merhaba!

Kocaeli, yeni yılın ilk mutluluğunu yaşadı. 2025 yılının ilk bebeği, 2 kilo 580 gram ağırlığında olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi.

Alpgün Ailesinin Yeni Üyesi

Harun ve Cansever Alpgün çifti, bebeklerinin saat 00:02'de doğduğunu bildirirken, henüz bebeklerine hangi ismi vereceklerine karar vermediklerini ifade ettiler.

İlk Doğumun Heyecanı

Doğumu gerçekleştiren Op. Dr. Ayşe Seda Daryal, minik bebeğin sağlıklı bir şekilde doğmasını sağlayarak aileye mutluluklar diledi. Normal yolla dünyaya gelen bebeğin, ailesiyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesini umut etti.

Kocaeli'de 2025 yılının ilk bebeği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde doğdu. Harun ve Cansever Alpgün çifti 00.02'de 2 kilo 580 gram ağırlığında doğan erkek bebeklerine hangi ismi vereceklerini henüz kararlaştırmadı.

Kocaeli'de 2025 yılının ilk bebeği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde doğdu. Harun ve Cansever Alpgün çifti 00.02'de 2 kilo 580 gram ağırlığında doğan erkek bebeklerine hangi ismi vereceklerini henüz kararlaştırmadı.