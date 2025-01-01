DOLAR
35,35 0,07%
EURO
36,61 0,22%
ALTIN
2.982,21 -0,28%
BITCOIN
3.304.214,46 0,14%

Kocaeli'de Yeni Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi

Kocaeli'de 2025'in ilk bebeği 2 kilo 580 gram ağırlığıyla doğdu; henüz ismi belirlenmedi.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 00:35
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 00:43
Kocaeli'de Yeni Yılın İlk Bebeği Dünyaya Geldi

Kocaeli'de 2025 Yeni Yılına Merhaba!

Kocaeli, yeni yılın ilk mutluluğunu yaşadı. 2025 yılının ilk bebeği, 2 kilo 580 gram ağırlığında olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi.

Alpgün Ailesinin Yeni Üyesi

Harun ve Cansever Alpgün çifti, bebeklerinin saat 00:02'de doğduğunu bildirirken, henüz bebeklerine hangi ismi vereceklerine karar vermediklerini ifade ettiler.

İlk Doğumun Heyecanı

Doğumu gerçekleştiren Op. Dr. Ayşe Seda Daryal, minik bebeğin sağlıklı bir şekilde doğmasını sağlayarak aileye mutluluklar diledi. Normal yolla dünyaya gelen bebeğin, ailesiyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesini umut etti.

Kocaeli'de 2025 yılının ilk bebeği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde doğdu. Harun ve Cansever Alpgün...

Kocaeli'de 2025 yılının ilk bebeği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde doğdu. Harun ve Cansever Alpgün çifti 00.02'de 2 kilo 580 gram ağırlığında doğan erkek bebeklerine hangi ismi vereceklerini henüz kararlaştırmadı.

Kocaeli'de 2025 yılının ilk bebeği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde doğdu. Harun ve Cansever Alpgün...

Kocaeli'de 2025 yılının ilk bebeği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde doğdu. Harun ve Cansever Alpgün çifti 00.02'de 2 kilo 580 gram ağırlığında doğan erkek bebeklerine hangi ismi vereceklerini henüz kararlaştırmadı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti
2
Bakan Göktaş, Yeni Yılın İlk Bebeklerini Ziyaret Etti
3
İstanbul'da 2025 Coşkusu: Yeni Yıl Kutlamaları Havai Fişeklerle Başladı
4
Bakan Uraloğlu, Hakkari Yeniköprü Tüneli'nde İncelemelerde Bulundu
5
İstanbullular Yeni Yıla Coşkuyla ve Mesaiyle Girdi
6
Aksaray Valisi Kumbuzoğlu Yeni Yıla Görevi Başındaki Personeli Ziyaret Etti
7
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay, Temizlik İşçileriyle Yeni Yılı Karşıladı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler