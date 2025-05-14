Kocaeli'de Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Bölge Finali Yapıldı

Kocaeli'de Turnuva Heyecanı

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın Marmara Bölge Finali, Kocaeli'de büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan protokol çerçevesinde, İzmit Halkevi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen bu etkinlik, geleceğin liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyor.

Finaldeki Takımlar

Final turuna Bursa BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi ve Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi'nden ikişer takım katıldı. Öğrenciler, Türkiye finaline katılmak için kıyasıya mücadele etti.

Özgürlük ve İfade Önemli

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Gaye Somuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvanın amacının öğrencilerin kendini ifade etme yeteneklerini geliştirmek olduğunu vurguladı. Somuncu, "Kendini ifade edecek cesareti gösterirsen bağımlılıkla mücadelede 'hayır' deme şansın daha yüksek oluyor. Bu özgürlük savaşı. Bu turnuvayla çocuklarımızı bu mücadeleye dahil etmiş oluyoruz," dedi.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Jürinin değerlendirmesi sonucu "Hükümet Kapanış" takımı, münazara mücadelesini kazanarak ödül almaya hak kazandı. Ödüllerini, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kızmaz takdim etti.

Katılımcılar

Etkinliğe, Yeşilay Bölge Koordinatörü Salih Işık, Kocaeli Yeşilay Şube Başkanı Murat Ustaoğlu, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın Marmara Bölge Finali, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın Marmara Bölge Finali, Kocaeli'de gerçekleştirildi.