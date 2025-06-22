Kocaeli'de Yoldan Şarampole Düşen Otomobilde 4 Yaralı

Kocaeli'de Korkutan Kaza

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen kazada, bariyeri kırarak yaklaşık 3 metreden şarampole düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Yuvacık Yakacık Mahallesi Ulu Önder Caddesi mevkiinde gerçekleşti. H.Ö. yönetimindeki 34 GN 2923 plakalı otomobil, virajı alamayarak bariyere çarptı ve açık bir alana düştü.

Yaralılar Acil Ekipler Tarafından Kurtarıldı

Kazada otomobilde sıkışan sürücü H.Ö. ile birlikte yolcular S.Ö, A.Ö. ve E.Ö. itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahale sonrası Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kocaeli'de, bariyeri kırıp yüksekten düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de, bariyeri kırıp yüksekten düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.