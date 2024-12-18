Kocaeli'de Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, yüksekten düşen bir işçi yaşamını yitirdi. Olay, Sanayi Mahallesi 9. Cadde'de bulunan bir otomotiv firmasının çatısında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Orçun Hoşbaşak (31) isimli işçi, yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü. Olayı gören diğer işçiler, durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hoşbaşak'ı ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen 31 yaşındaki işçi kurtarılamadı.

Bu trajik olay, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki önlemlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yüksekten düşen işçi ağır yaralandı. Polis ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yüksekten düşen işçi ağır yaralandı. Polis ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi.