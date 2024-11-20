Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı, 1'i Ağır

Kocaeli İle İzmit Arasında Zincirleme Kazada İki Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, D-130 kara yolunda gerçekleşen zincirleme trafik kazasında, 1'i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. Olay, Gölcük istikametinde seyir halinde olan Y.C.T.'nin kullandığı 41 AUS 497 plakalı motosikletin, Karadenizliler Mahallesi mevkisinde aynı yöne ilerleyen S.Y. yönetimindeki 41 AES 777 plakalı cipe arkadan çarpması ile başladı.

Zincirleme kazada, devrilen motosikletin sürücüsü Y.C.T. ve yanındaki M.B.Ö.'ye arkadan gelen D.D. idaresindeki 41 BR 759 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazanın ardından olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Y.C.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol üzerinde ulaşım bir süre kontrollü olarak gerçekleştirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.