DOLAR
34,46 0,04%
EURO
36,33 -0,08%
ALTIN
2.935,15 -0,01%
BITCOIN
3.244.467,7 0,07%

Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı, 1'i Ağır

Kocaeli İzmit'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı, birinin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 23:53
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 23:53
Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı, 1'i Ağır

Kocaeli İle İzmit Arasında Zincirleme Kazada İki Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, D-130 kara yolunda gerçekleşen zincirleme trafik kazasında, 1'i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. Olay, Gölcük istikametinde seyir halinde olan Y.C.T.'nin kullandığı 41 AUS 497 plakalı motosikletin, Karadenizliler Mahallesi mevkisinde aynı yöne ilerleyen S.Y. yönetimindeki 41 AES 777 plakalı cipe arkadan çarpması ile başladı.

Zincirleme kazada, devrilen motosikletin sürücüsü Y.C.T. ve yanındaki M.B.Ö.'ye arkadan gelen D.D. idaresindeki 41 BR 759 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazanın ardından olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Y.C.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol üzerinde ulaşım bir süre kontrollü olarak gerçekleştirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'den Husi Füze Saldırısına Kınama
2
Tekirdağ'da Devrilen Aydınlatma Direğine Çarpan Motosiklet Sürücüleri Yaralandı
3
Mersin'de Uçuruma Düşen Sürücü Ağır Yaralandı
4
Gazze'deki Çocuklardan Dünyaya 'Dünya Çocuk Hakları Günü' Çağrısı
5
İzmir Seferihisar'da Polis Ekiplerine Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
6
İstanbul Uluslararası Çocuk Edebiyatı Festivali Kapılarını Açtı
7
Gündem Özeti: Türkiye'de Kuantum Çağı ve Ekonomide Önemli Gelişmeler

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı