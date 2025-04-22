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Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı, D-100 kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 22:52
Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. D-100 kara yolu, İstanbul istikametinde meydana gelen kaza, 7 aracın karışması sonucu gerçekleşti.

Kaza Detayları

Osman Yılmaz Mahallesi mevkisinde, ismi henüz öğrenilemeyen sürücülerin kontrolündeki 7 otomobil arasında zincirleme bir kaza yaşandı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı.

Ulaşım Durumu

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım, bir süreliğine tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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