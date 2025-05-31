Kocaeli'den Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımda çığır açacak yeni bir projeye imza attı. Ülke genelinde tarımın artması yönünde sürdürülen çalışmalara, yerel yönetimler de destek veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçiler için dev bir destek sunarak, tarımsal üretimi ve kırsal kalkınmayı destekleme vizyonuyla hareket etti.

Çiftçilerin Yüzünü Güldüren Proje

Bu projeyle, Kocaeli'deki çiftçilerin üretim kapasitesinin artırılması ve gelir düzeylerinin yükseltilmesi hedefleniyor. Belediye, üreticilere yüzde 50 hibe destekli, anahtar teslim modern sera kurulumu fırsatı sundu. Özellikle kırsal kesimdki üreticilerin refah seviyesini yukarı taşımak amaçlanıyor.

Üretim Dört Mevsim Sürecek

Bu modern seralar, sadece geniş 512 metrekarelik bir üretim alanına sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda güvenli ve verimli bir tarım yapma imkanı sunuyor. Demonte galvaniz profilli yüksek tünel sistemi ile kurulacak seralar, akıllı yapıları sayesinde havalandırma ve bakım kolaylığı sağlıyor. Bu özellik, bitki hastalıkları ve zararlılarla mücadeleyi kolaylaştırarak, kimyasal ilaç kullanma ihtiyacını azaltıyor.

Başvuru Şartları

Bu destek programından yararlanmak isteyen çiftçilerin bazı koşulları sağlaması gerekiyor. İlk olarak, sera maliyetinin en az yüzde 20'sinin başvuru sahibi tarafından peşin ödenmesi gerekiyor. Ayrıca, üreticilerin projenin ilan edildiği yıl için geçerli bir Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesine sahip olmaları ve seranın kurulacağı arazinin de ÇKS kaydına dahil olması şartları aranmaktadır.