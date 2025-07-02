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Kocaeli Derince'de Yangın: Ekipler Mücadele Ediyor

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çıkan makilik ve ağaçlık alandaki yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 16:22
Kocaeli Derince'de Yangın: Ekipler Mücadele Ediyor

Kocaeli Derince'de Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Yenikent Mahallesi yakınlarındaki makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın için müdahale çalışmaları başlatıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İtfaiye ve Orman Ekipleri Olay Yerinde

Olay yerine gelen itfaiye ve orman ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının büyümesini önlemek için gece gündüz çalışmalara devam ediyor.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çabaları sürerken, bölgedeki vatandaşların güvenliği de dikkate alınıyor.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları...

Kocaeli'nin Derince ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları...

Kocaeli'nin Derince ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

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