Kocaeli (Gebze) — Çöken Binada Anne ve Baba'nın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada acı bilanço: Anne ve baba cansız bulundu

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün sabah saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı binanın enkazında yürütülen çalışmalarda, ailenin anne ve babasının cenazelerine ulaşıldı. Olayda çocuklardan 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa hayatını kaybetti, ailenin büyük çocuğu 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ olarak kurtarıldı.

Enkaz çalışmaları ve kurtarma süreci

Enkaz altında kalan 5 kişilik ailenin kurtarılması için yürütülen çalışmalar gün boyu ve gece boyunca sürdü. Bölgedeki 12 bina tedbir amaçlı boşaltıldı, cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı ve olay mahalli demir bariyerlerle çevrelendi. Arama kurtarma ekipleri molozları kovalarla çıkarırken, beton bloklar vinçle askıya alındı.

Ekipler zaman zaman çalışmaları durdurup etrafta sessizlik sağlayarak dinleme yaptı. Dün öğleden sonra ilk olarak 12 yaşındaki Muhammet Emir'in, bir süre sonra da 14 yaşındaki Hayrunnisa'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Yaklaşık 8 saat süren çalışmaların ardından 18 yaşındaki Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı; bilinci açık ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Anne ve babanın kurtarılmasına yoğunlaşan ekipler, kolonları ahşap bloklarla güçlendirip enkazda açıklık oluşturarak çiftin bulunduğu bölüme ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Dün akşam ve gece boyunca süren çalışmaların ardından, yaklaşık 19 saat sonra önce baba Levent Bilir, kısa süre sonra da anne Emine Bilir'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler sedyeyle ambulansa alınarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Resmi açıklama ve operasyon detayları

Olay yerindeki çalışmaları takip eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada: "Maalesef anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Baba Levent Bilir ve anne Emine Bilir'in cenazeleri de çıkarıldı." dedi.

Aktaş, aileden 4 kişinin hayatını kaybettiğini, sadece Dilara kızın sağ olarak kurtarıldığını belirterek: "Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Dilara kızımıza da Allah'tan sağlık ve sıhhat diliyoruz." ifadelerini kullandı. Hastanede ziyaret ettikleri Dilara Bilir'in genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin Aktaş şu bilgileri verdi: "628'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 913 personel canhıraş şekilde görev yaptı ve zamanla yarıştılar. 161 kurtarma aracı, 6 köpek, 10 sismik enkaz altı görüntüleme ve dinleme cihazı kullanıldı. Çok profesyonel ve yoğun çalışma gerçekleştirildi. Bu saat itibariyle arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı."

Aktaş, savcılığın yapacağı incelemelerin ardından enkaz kaldırma çalışmalarının devam edeceğini, bölgedeki tahliye edilen 12 binada oturan 45 aileden 23 kişinin 9'unun Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tesislerinde misafir edildiğini, diğerlerinin yakınlarının yanlarına gittiğini aktardı. Ayrıca, çalışmalara katılan kurum ve kuruluşların personeli, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarına teşekkür etti.

