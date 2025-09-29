Kocaeli Gebze'de Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; sürücüler itfaiye tarafından çıkarılarak hastanelere sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 01:02
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 01:08
Gebze, Barış Mahallesi — Dr. Zeki Acar Caddesi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay, Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde gerçekleşti.

34 AL 9062 plakalı otomobili kullanan M.K. ile 41 ANJ 600 plakalı hafif ticari aracı kullanan O.M. çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari aracın yerinden çıkan tekerlek, karşı yönden gelen bir otomobilde hasara neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden M.K. Darıca Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, O.M. ise Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

