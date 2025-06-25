DOLAR
39,75 -0,06%
EURO
46,31 -0,48%
ALTIN
4.259,94 -0,05%
BITCOIN
4.272.866,6 0,28%

Kocaeli Gebze'de Hurda Atık Depolama Sahasında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki hurda atık sahasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 17:13
Kocaeli Gebze'de Hurda Atık Depolama Sahasında Yangın Çıktı

Kocaeli Gebze'de Hurda Atık Depolama Sahasında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan hurda atık depolama sahasında büyük bir yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmemekle birlikte, olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği bölgede, yoğun dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiye erleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ederken, bölgedeki vatandaşların güvenli bir mesafeye çekilmesi gerektiği bildirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurda atık depolama sahasında çıkan yangını söndürme çalışmaları...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurda atık depolama sahasında çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurda atık depolama sahasında çıkan yangını söndürme çalışmaları...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurda atık depolama sahasında çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Pazarlarda QR Kod Dönemi: Nakit Sorunu Tarihe Karışıyor

Motorin Fiyatlarında Büyük İndirim Yolda!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadıköy'de Bostancı Köprüsü'nde Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
2
Kıssaların Derin Anlamı: Prof. Dr. Lütfi Arslan'dan Önemli Açıklamalar
3
Büyükçekmece'deki Rüşvet Davası Başladı
4
Kore Gazisi Hüseyin Emiroğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
Kocaeli Gebze'de Hurda Atık Depolama Sahasında Yangın Çıktı
6
Kütahya'da Tüp Satışı Yapan İş Yerinde Patlama: 8 Yaralı
7
Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?

Suriye’de Emekli ve Memur Maaşlarına Yüzde 200 Zam: Tarihi Karar Resmiyet Kazandı

İstanbul'dan Ankara'ya Alarm: Gök Gürültüsü ile Gelen Sağanak Yağışlar!

2025 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımında Beklentiler ve Maaşlar

İstanbul'da Şiddetli Sıcak Hava Dalgası Uyarısı!

Motorin Fiyatlarında Büyük İndirim Yolda!

Kadınlara Yaz Sürecinde Ücretsiz Plaj ve Tesis Hizmeti

Pazarlarda QR Kod Dönemi: Nakit Sorunu Tarihe Karışıyor