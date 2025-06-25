Kocaeli Gebze'de Hurda Atık Depolama Sahasında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan hurda atık depolama sahasında büyük bir yangın çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmemekle birlikte, olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği bölgede, yoğun dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiye erleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ederken, bölgedeki vatandaşların güvenli bir mesafeye çekilmesi gerektiği bildirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurda atık depolama sahasında çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurda atık depolama sahasında çıkan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.