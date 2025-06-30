Kocaeli Gebze'deki Palet Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli Gebze'de Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yer alan bir palet fabrikasında yangın kontrol altına alındı. Yangın, Kirazpınar Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde bulunan fabrikanın açık depolama alanında, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı meydana geldi.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Yangın ihbarı üzerine hemen itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Paletler ve park halindeki bir minibüsün tutuşmasıyla büyüyen yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

Hasar ve Soğutma Çalışmaları

Yangında, depoda ciddi hasarlar oluşurken, park halindeki minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ederken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.