Kocaeli İtfaiyesi Karabük'teki Orman Yangınına 8 Personel ve 4 Araçla Destek Gönderdi

Kocaeli İtfaiyesinden Karabük orman yangınına destek

Ekipler bölgeye yönlendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Karabük'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere harekete geçti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karabük'teki ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla ekipler sevk edildi.

Havanın kararmasıyla birlikte yangına karadan müdahale sürerken, Kocaeli itfaiye ekipleri hazırlıklarını tamamlayarak bölgeye hareket etti.

8 personel ve 4 araç ile destek verecek olan Kocaeli İtfaiyesi, yangının kontrol altına alınması için diğer ekiplerle koordineli çalışacak.

