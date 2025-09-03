DOLAR
41,17 -0,05%
EURO
47,88 -0,19%
ALTIN
4.676,82 -0,03%
BITCOIN
4.580.857,22 0,11%

Kocaeli İtfaiyesi Karabük'teki Orman Yangınına 8 Personel ve 4 Araçla Destek Gönderdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Karabük'teki orman yangınına müdahale için 8 personel ve 4 araçla bölgeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 00:04
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 00:16
Kocaeli İtfaiyesi Karabük'teki Orman Yangınına 8 Personel ve 4 Araçla Destek Gönderdi

Kocaeli İtfaiyesinden Karabük orman yangınına destek

Ekipler bölgeye yönlendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Karabük'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere harekete geçti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karabük'teki ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla ekipler sevk edildi.

Havanın kararmasıyla birlikte yangına karadan müdahale sürerken, Kocaeli itfaiye ekipleri hazırlıklarını tamamlayarak bölgeye hareket etti.

8 personel ve 4 araç ile destek verecek olan Kocaeli İtfaiyesi, yangının kontrol altına alınması için diğer ekiplerle koordineli çalışacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Karabük'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Karabük'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek amacıyla 8 personel ve 4 aracı bölgeye gönderdi.

İLGİLİ HABERLER

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 Eylül 2025 Gündemi — Siyaset, Ekonomi, Spor ve Diplomasi
2
Tekirdağ'da Boya Fabrikasında Kimyasal Kazan Faciası: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Ankara'da 'İs Kokusu' Endişesi: Valilikten Kastamonu Yangınları Açıklaması
4
Çorum Bayat'ta Yaya Çarpması: Safiye Okumuş Hayatını Kaybetti
5
Kocaeli İtfaiyesi Karabük'teki Orman Yangınına 8 Personel ve 4 Araçla Destek Gönderdi
6
Ardahan'da arazide ölü bulunan Erhan Gökdemir olayında 3 şüpheli gözaltına alındı
7
İzmir'de 82 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 10 Kişi Kurtarıldı — 2 Gözaltı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter