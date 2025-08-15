Kocaeli Karamürsel'de Orman Yangını: 3 Mahalle Tedbiren Tahliye Edildi

GÜNCELLEME 4 - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Suludere Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale ve saha çalışmaları

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Çevre bölgelerde yaşayan çiftçiler, yangın söndürme çalışmalarına tankeriyle su taşıyarak destek veriyor.

Tahliye ve güvenlik

Valilik açıklamasına göre Akçat, Suludere ve Safiye mahallelerinde yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar güvenli alanlara yönlendirilmiş olup herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.

Yetkililerin açıklamaları

Yangın mahalline gelerek çalışmaları takip eden Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirtti ve rüzgarın etkili olduğu bölgede vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından, 'Ekiplerimiz, yangını en kısa sürede kontrol altına almak için canla başla çalışıyor. Yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, alevlere karşı mücadele eden tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum.' ifadelerini paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamada, yangına havadan ve karadan 6 uçak, 10 helikopter, 75 araç ve 200 personelle müdahale edildiği; AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma, emniyet, sağlık, ilçe belediye personeli ve gönüllü STK'lerle çalışmaların koordineli şekilde aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ortaya çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.