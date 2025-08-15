DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.783.231,08 0,01%

Kocaeli Karamürsel'de Orman Yangını: 3 Mahalle Tedbiren Tahliye Edildi

Karamürsel'de orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor; Akçat, Suludere ve Safiye mahalleleri tedbiren tahliye edildi, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 22:08
Kocaeli Karamürsel'de Orman Yangını: 3 Mahalle Tedbiren Tahliye Edildi

Kocaeli Karamürsel'de Orman Yangını: 3 Mahalle Tedbiren Tahliye Edildi

GÜNCELLEME 4 - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Suludere Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale ve saha çalışmaları

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Çevre bölgelerde yaşayan çiftçiler, yangın söndürme çalışmalarına tankeriyle su taşıyarak destek veriyor.

Tahliye ve güvenlik

Valilik açıklamasına göre Akçat, Suludere ve Safiye mahallelerinde yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar güvenli alanlara yönlendirilmiş olup herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.

Yetkililerin açıklamaları

Yangın mahalline gelerek çalışmaları takip eden Vali İlhami Aktaş, AA muhabirine yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirtti ve rüzgarın etkili olduğu bölgede vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın sosyal medya hesabından, 'Ekiplerimiz, yangını en kısa sürede kontrol altına almak için canla başla çalışıyor. Yangından etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, alevlere karşı mücadele eden tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum.' ifadelerini paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamada, yangına havadan ve karadan 6 uçak, 10 helikopter, 75 araç ve 200 personelle müdahale edildiği; AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma, emniyet, sağlık, ilçe belediye personeli ve gönüllü STK'lerle çalışmaların koordineli şekilde aralıksız sürdüğü bildirildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ortaya çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale...

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ortaya çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ortaya çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale...

İLGİLİ HABERLER

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Silifke Orman Yangını: 4 Şüpheli Tutuklandı
2
Gazze Hükümeti: İsrail Aksa Şehitleri Hastanesini 13. Kez Bombaladı
3
Bakan Yumaklı: Birçok Orman Yangınında Tam Kontrol Sağlandı
4
Gündem Özeti (16 Ağustos 2025): Özgür Özel'in Programı, Gazze ve Lig Haberleri
5
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde Bodrum Katında Duman Tahliye Edildi
6
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
7
Gazze'ye Sadece %15 Yardım Ulaştı: 19 Günde 1.671 Tır Geçişi

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos