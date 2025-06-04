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Kocaeli Kartepe'de Şantiye Deposunda Yangın Söndürüldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki inşaat şantiyesindeki depo yangını hızlı müdahale ile söndürüldü. Depo kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 16:43
Kocaeli Kartepe'de Şantiye Deposunda Yangın Söndürüldü

Kocaeli'deki Şantiye Yangınında Müdahale Başarılı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Ataevler Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesindeki bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi ile söndürüldü.

Yangının Sebebi Belirsiz

Tamamlanan bir sitenin şantiye alanındaki depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Yangının çıkışıyla birlikte, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kimyasal Maddeler Yangını Büyüttü

Depoda yer alan boya ve benzeri kimyasal maddelerin neden olduğu yangın, ekiplerin hızlı ve etkili müdahalesi sonucunda kontrol altına alındı.

Ancak, yangın sonucu depo tamamen kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki iki katlı prefabrik yapıda da ciddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde inşaat şantiyesindeki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde inşaat şantiyesindeki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında depo kullanılamaz hale gelirken yanındaki iki katlı prefabrik yapıda da hasar oluştu.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde inşaat şantiyesindeki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde inşaat şantiyesindeki depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında depo kullanılamaz hale gelirken yanındaki iki katlı prefabrik yapıda da hasar oluştu.

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