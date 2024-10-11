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Kocaeli Kitap Fuarı'nda Dip Çamurundan Üretilen Seramik Kitaplar Sergileniyor

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, İzmit Körfezi'nden çıkarılan dip çamuruyla seramik kitaplar üretti.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 12:21
Kocaeli Kitap Fuarı'nda Dip Çamurundan Üretilen Seramik Kitaplar Sergileniyor

Kocaeli Kitap Fuarı'nda Özgün Seramik Eserler

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nden Doç. Dr. Nermin Demirkol ve onun yetenekli öğrencileri, İzmit Körfezi'nden elde edilen dip çamurundan zarif seramik kitaplar tasarladı. Bu eserler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı'nda ziyaretçilere sunulmakta.

Dip Çamuru Temizleme Projesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti" projesi çerçevesinde, İzmit Körfezi'nin doğu kesiminden başlayan çamur temizleme çalışmaları sürdürülmektedir.

Fuarın Gözdesi: Seramik Kitaplar

KOÜ standında sergilenen eserler arasında, Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Hatice Demir ve lisans öğrencisi Pınar Beşer'in yaptığı seramik kitapların yanı sıra Berfin Arıkan, Dilek Kocakaplan ve Meltem Çömlekçioğlu'nun ürettiği vazolar ve seramik balık gibi çeşitli sanatsal objeler de yer almakta.

Sanatın ve Atığın Değeri

Doç. Dr. Nermin Demirkol, Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk'ün liderliğinde, dip çamurunu değerli bir hammadde olarak yeniden yorumlamak için çalışmalar yaptıklarını belirtiyor. "Kitap fuarına katkı sağlamak amacıyla öğrencilerimizle birlikte seramikten kitap ve diğer objeleri ürettik. Bu süreç, İzmit Körfezi'nden çıkarılan dip çamurunun aslında bir atık değil, kıymetli bir malzeme olduğunu göstermektedir," diyor.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nermin...

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nermin Demirkol (fotoğrafta) ve öğrencilerinin İzmit Körfezi'nden çıkarılan "dip çamuru"ndan yaptıkları seramik kitaplar, Kocaeli Kitap Fuarı'nda izlenime sunuluyor.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nermin...

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nermin Demirkol (fotoğrafta) ve öğrencilerinin İzmit Körfezi'nden çıkarılan "dip çamuru"ndan yaptıkları seramik kitaplar, Kocaeli Kitap Fuarı'nda izlenime sunuluyor.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nermin...

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nermin Demirkol (fotoğrafta) ve öğrencilerinin İzmit Körfezi'nden çıkarılan "dip çamuru"ndan yaptıkları seramik kitaplar, Kocaeli Kitap Fuarı'nda izlenime sunuluyor.

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