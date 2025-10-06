Kocaeli Kitap Fuarı'nda Okan Bayülgen'den Filistin vurgusu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Anadolu Mayası" temasıyla bu yıl 15'incisi düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, söyleşi ve imza etkinlikleriyle sürüyor. Fuara katılan oyuncu ve sunucu Okan Bayülgen, Filistin konusunun sürekli gündemde tutulması gerektiğini söyledi.

Söyleşi ve podcast buluşması

Fuarda "Türkçemiz Evimiz" adlı söyleşiye katılan Bayülgen, ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin podcast stüdyosuna konuk oldu. Etkinlikte fuarda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti ve Filistin meselesine ilişkin görüşlerini paylaştı.

"Filistin'in Türkiye'de partiler üstü bir konu olması gerekiyor," diyen Bayülgen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün farklı düşünenlerin tek bir düşüncede bir araya gelmesi gereken bir konu olması gerekiyor Filistin'in. Onlar bizim uzağımızda değil, bize benzeyen insanlar. Bu özgürlük meselesi, kendi ülkesinde yaşamayı hak etme meselesi. Filistin meselesi çok eskiden beri var. Şu anda soykırım altında yaşamaya çalışıyorlar ama yaşayamıyor ve ölüyor bu insanlar. Meseleye en can alıcı yerinden öldürülen çocuklardan, katledilen gençlerden bakmak da kolaydır. Daha çok duygulara hitap edersiniz ama bir yandan da politik olarak da bakmak gerek bu sadece Gazze'de öldürülen çocuklar meselesi değildir. Bu bir Filistin meselesidir. Yumruğunu kaldırıp 'Yaşasın Filistin' demek gereklidir."

Sanatçıların tutumu ve sembolik eylemler

Sanatçıların konudaki tavrını değerlendiren Bayülgen, bazı dünya çapındaki isimlerin ödül törenlerinde kıyafetleriyle yaptıkları sembolik protestoların yalnızca kendilerine fayda sağladığını savundu:

"O sanatçılar daha fazla taraftar topluyor, dünyayı daha fazla etkiliyor ama Filistin'e hayrı olmuyor. Asıl eylem hep birlikte yaptığımız eylemdir. Bu acil konuyu hiç gündemden düşürmeden sürekli söz etmektir."

Gazze ve Küresel Sumud Filosu

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu hakkındaki soruya Bayülgen şu yanıtı verdi:

"Dünyada birçok ülkenin kendilerine göre tedbirleri, ulusal çıkarları var. Her ülke kendi halkına 'Ben bu konuda ne yapıyorum'u borçlu. Haberleşme devam ediyor, gönüllülerin başına neler geldiğini herkes görüyor. Bence tepki çok büyümeli ve organize olmalı."

Gönüllülerin işkenceye varan baskılarla karşılaştığına dikkat çekerek, sembolik eylemlerin ilgi çekmek için önemli olduğunu ancak artık sembolik hareketlerden ülkelerin örgütlü adımlara geçmesi gerektiğini vurguladı.

Bireysel ve toplu eylem çağrısı

Bayülgen, bireylerin yapabileceklerini de şöyle özetledi:

"Bir birey tek başına ne yapabilir? Bu konuya kulak kabartabilir, videolar izleyebilir, haberleri takip edebilir, arkadaşlarıyla paylaşabilir. Ama daha fazlasını yapabilmesi için örgütlü eylemler gerekir."

Ayrıca Avrupa'daki gösterilere yönelik baskılara değinerek, katılımcıların ablukaya alındığını, fişlendiğini ve sonradan takibata uğradığını anlattı.

