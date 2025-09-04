DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,07 0%
ALTIN
4.695,42 0,4%
BITCOIN
4.528.925,27 1,89%

Kocaeli Körfez'de Otobüs Bagajında 6 kilo 765 gram Eroin: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli Körfez'de bir yolcu otobüsünün bagajında pul biberle kaplı paketlerde 6 kilo 765 gram eroin bulundu; gözaltına alınan E.D. ve E.Ö. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 21:24
Kocaeli Körfez'de Otobüs Bagajında 6 kilo 765 gram Eroin: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli Körfez'de otobüs bagajında 6 kilo 765 gram eroin ele geçirildi

Narkotik ekipleri iki zanlıyı tutuklattı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajında arama yapıldı.

Aramada, narkotik detektör köpeği ile tespit edilen ve dış katmanı pul biber ile kaplandığı belirtilen paketlerde toplam 6 kilo 765 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.D. ve E.Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen çalışmada ele geçirilen uyuşturucu miktarı ve zanlıların tutuklanması, soruşturmanın devam ettiğini gösteriyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda yolcu otobüsünün bagajında pul biberle kamufle...

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlenen operasyonda yolcu otobüsünün bagajında pul biberle kamufle edilmiş paketlerde 6 kilo 765 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda, narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Ödemiş'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 1'i Ağır
2
Samsun Çarşamba'da Trafik Kazası: Yoldan Çıkan Otomobilde 3 Yaralı
3
Karabük Eflani'de Feci Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı
4
Üsküdar'da Çocuk Köyü At Çiftliği Protokolü Mecliste Tartışıldı
5
Niğde OSB'de Ambalaj Fabrikası Yangını — Ekipler Müdahale Ediyor
6
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Ribera: Gazze'de yaşananlar 'soykırım'
7
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı