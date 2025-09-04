Kocaeli Körfez'de Otobüs Bagajında 6 kilo 765 gram Eroin: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli Körfez'de otobüs bagajında 6 kilo 765 gram eroin ele geçirildi

Narkotik ekipleri iki zanlıyı tutuklattı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajında arama yapıldı.

Aramada, narkotik detektör köpeği ile tespit edilen ve dış katmanı pul biber ile kaplandığı belirtilen paketlerde toplam 6 kilo 765 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.D. ve E.Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen çalışmada ele geçirilen uyuşturucu miktarı ve zanlıların tutuklanması, soruşturmanın devam ettiğini gösteriyor.

