Kocaeli Körfez'de Uyuşturucu Operasyonu: 1.287 Gram Bonzai, 2 Gözaltı

Kocaeli Körfez'de Uyuşturucu Operasyonu

1 kilo 287 gram bonzai ve 10 bin lira ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında Körfez ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 1 kilo 287 gram bonzai ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, 1 KİLO 287 GRAM BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.