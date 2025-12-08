DOLAR
42,54 0%
EURO
49,6 0%
ALTIN
5.756,15 0%
BITCOIN
3.911.571,55 0%

Kocaeli Körfez'de Uyuşturucu Operasyonu: 1.287 Gram Bonzai, 2 Gözaltı

Kocaeli Körfez'de jandarma operasyonunda 1 kilo 287 gram bonzai ile 10 bin lira ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:41
Kocaeli Körfez'de Uyuşturucu Operasyonu: 1.287 Gram Bonzai, 2 Gözaltı

Kocaeli Körfez'de Uyuşturucu Operasyonu

1 kilo 287 gram bonzai ve 10 bin lira ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında Körfez ilçesindeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 1 kilo 287 gram bonzai ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, 1 KİLO 287 GRAM BONZAİ...

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, 1 KİLO 287 GRAM BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

İLGİLİ HABERLER

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Hamsi Bereketi: Şuhut'ta Balık Tezgahları Hareketlendi
2
Menteşe Belediyesi Zabıta’dan Kapsamlı Etiket ve Gramaj Denetimi
3
Ekmek Kavgası Sona Erdi: Kedi ve Köpekler Dost Oldu
4
Çolakbayrakdar: Kocasinan'da Yerli ve Milli Üretimde Çığır Açıyoruz
5
Bilecikli Öğrenciler 4. Gülsin Onay Piyano Festivali'nden 3 Ödülle Döndü
6
Başkan Akın’dan İİhlas Muhabiri Suat Salgın’a geçmiş olsun ziyareti
7
Taşköprü'de 50 Yıllık Hayal: Çıraklıktan Dükkan Sahibine

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi