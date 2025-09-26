Kocaeli Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 24 Zanlı Tutuklandı

Kocaeli merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, sahte ilan ve "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 24 zanlı tutuklandı; hesap hareketi 2.597.061 TL olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 20:05
Kocaeli merkezli yürütülen geniş çaplı operasyonda, ikinci el alışveriş siteleri üzerinden "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen zanlılardan 24'ü tutuklandı.

Operasyon ve Soruşturma Süreci

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikinci el alışveriş sitesi üzerinden sahte ilanlar düzenlenerek kişilerin "oltalama" yöntemiyle dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından, Kocaeli merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aranan 26 şüpheliden 24'ü yakalandı. Yapılan incelemelerde, dolandırıcılık faaliyetlerinin site üzerinden sahte ilanlar aracılığıyla çok sayıda kişiyi hedef aldığı tespit edildi.

Delil ve Mali Hareketlilik

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, şüphelilerin hesaplarında toplam 2.597.061 TL tutarında hareketlilik olduğu belirlendi. Ayrıca, soruşturma dosyasında 18 kişinin şikayetçi olduğu ve bu kişilerin sahte ilanlar ve internet siteleri aracılığıyla çeşitli yollarla maddi zarara uğratıldığı saptandı.

Operasyon kapsamında ele geçirilen deliller arasında 27 telefon ile sim kartı, 9 bilgisayar ve yaklaşık 350 bin lira değerinde altın ve para bulundu.

Gözaltı ve Yargılama

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Soruşturmanın ve adli sürecin devam ettiği bildirildi.

