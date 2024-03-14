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Kocaeli'nde barışmak isteyen eşini bıçaklayan sanığın ifadesi şoke etti

Kocaeli'nde 2021 yılında boşanma aşamasında olduğu eşi Hasret Arslan'ı defalarca bıçaklayarak yaralayan ve 17 yıl hapse mahkum edilen Hasan Arslan, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

Yayın Tarihi: 14.03.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 17:13
Kocaeli'nde barışmak isteyen eşini bıçaklayan sanığın ifadesi şoke etti

Kocaeli'de Eşiyle Yaşanan Kavga Yeniden Gündemde: Sanık Pişmanlık Dileklerini İfade Etti

Kocaeli'de yaşanan ve büyük yankı uyandıran bir olayın yeni gelişmeleriyle mahkeme karşısına çıkan sanık, yaşananları anlatırken derin bir pişmanlık duygusuyla karşılaştı.

Geçtiğimiz yıl, boşanma aşamasında olan Hasan Arslan, eşi Hasret Arslan ile barışmak için evlerine gittiğinde aralarında bir tartışma çıktı. Tartışmanın şiddeti giderek artarken, Hasan Arslan kendisiyle barışmak istemeyen eşi Hasret Arslan'ı bıçakladı. Bu acı olay sonrasında Hasret Arslan hastaneye kaldırıldı ve Hasan Arslan tutuklandı.

17 yıl hapse mahkum edilen Hasan Arslan, Yargıtay'ın verdiği bozma kararı sonucunda yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkemede pişmanlık dileklerini ifade eden Arslan, "Eşimi ve çocuklarımı çok seviyordum. Yaptığım şeyden dolayı çok pişmanım. Çocuklarımdan ve annelerinden özür diliyorum" dedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini belirterek, yaralama suçundan yargılanması gerektiğini savundu. Adli tıp kurumu raporunu referans gösteren avukat, müvekkilinin eşini öldürücü nitelikte bir yaralama gerçekleştirmediğini iddia etti ve müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı erteledi.

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