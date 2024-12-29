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Kocaeli'nin Darıca ve Gebze İlçelerinde Eğitime 2 Gün Ara

Darıca ve Gebze'de doğal gaz çalışmaları nedeniyle 2 gün eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 20:48
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 20:48
Kocaeli'nin Darıca ve Gebze İlçelerinde Eğitime 2 Gün Ara

Kocaeli'nin Darıca ve Gebze İlçelerinde Eğitime Ara Verildi

Kocaeli'nin Darıca ve Gebze ilçelerinde, doğal gaz hatlarındaki çalışmalar nedeniyle eğitim sürecine 2 gün ara verildi. Darıca Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 31 Aralık gününe kadar, ilçedeki kamuya bağlı ve özel eğitim kurumlarının tamamında eğitime ara verileceği bildirildi.

Açıklamada, kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler dahil olmak üzere tüm kademelerde eğitim faaliyetlerinin durdurulduğu ifade edildi. Ayrıca, Gebze ilçesindeki Süleyman Demirel Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve 4 özel eğitim kurumunun da 2 gün boyunca eğitim vermeyeceği bildirildi.

Bu gelişme, öğrenciler ve veliler için önemli bir durum oluştururken, doğal gaz hatlarındaki çalışmalara ilişkin daha fazla bilgi bekleniyor.

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