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Kocaeli'nin İlk Metrosunda Deneme Sürüşü Yapıldı

Kocaeli'nin ilk metro projesi, Başkan Büyükakın'ın katılımıyla deneme sürüşüne başladı. Hattın tamamlanma oranı yüzde 84.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 18:06
Kocaeli'nin İlk Metrosunda Deneme Sürüşü Yapıldı

Kocaeli'nin İlk Metro Hattında Heyecan Verici Deneme Sürüşü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehrin ilk metrosu olan "Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı" projesinin deneme sürüşüne katıldı. Projenin yaklaşık %84'ü tamamlandı ve çalışmalar hızla devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, deneme sürüşünde Büyükakın'a, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaman, Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, Raylı Sistemler Daire Başkanı Fatih Gürel ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri eşlik etti.

Projenin Detayları ve Avantajları

15,4 kilometre uzunluğundaki bu çift hatlı metro hattı, günde 330 bin yolcuya hizmet vermesi bekleniyor. Başkan Büyükakın, "İçinde bulunduğumuz araç Türk mühendisleri tarafından üretildi ve %63 yerli ekipman kullanıldı. Sürücüsüz araç konforu sağlayacak ve Türkiye'nin bu başarıdan gurur duyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Metro hattı ile birlikte, trafikteki araç sayısının azalması ve şehrin havasının daha temiz hale gelmesi bekleniyor. Ayrıca, raylı sistemlerin en güvenli ulaşım yöntemlerinden biri olduğunu vurgulayan Büyükakın, insanlara zaman tasarrufu sağlayacağını belirtti.

Entegrasyon ile Taşımacılıkta Yeni Bir Dönem

Test sürüşü geçen yıl aralık ayında yapılan metro hattı, toplamda 30,8 kilometre uzunluğu ile Gebze Gar İstasyonu, Marmaray Aktarması Adliye İstasyonu ve Sabiha Gökçen Metrosu ile entegrasyon sağlayacak. Seyahat süresinin 40 dakika olması planlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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