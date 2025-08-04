Kocaeli Yeşilay Danışmanlık Merkezi: Bağımlılıkla Mücadelede Önemli Adımlar

Kocaeli Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), bağımlılık sorunuyla mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. İzmit ilçesinde Mayıs 2023'te kapılarını açan merkez, o günden bu yana 564 kişiyle 2,846 görüşme gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı.

Merkez, alkol, tütün, internet, madde ve kumar bağımlılığından kurtulmak isteyen bireylere ve ailelerine ücretsiz hizmet sunuyor. Toplamda 3 psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve halkla ilişkiler uzmanından oluşan bir ekip, hem bireysel hem de grup görüşmeleri gerçekleştiriyor. Ayrıca, YEDAM'ın tanıtım faaliyetleri ve danışanlar için işbirliği çalışmaları da yürütülmektedir.

Görüşmeler gizlilik esasına dayalı olarak yürütülüyor ve bağımlılıkla bozulan davranışların düzeltilmesi hedefleniyor. İzmit YEDAM Şubesi'nde görevli Klinik Psikolog Merve Büşra Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bağımlılıkla mücadelede süreçlerimizde sadece birey değil, aile de etkileniyor. Bu nedenle ailelerle de görüşmeler yaparak onların bağımlılığı tanımalarını ve doğru tutumlar geliştirmelerini sağlıyoruz.” dedi.

Çetin, danışanların bağımlılıktan kurtulmalarıyla birlikte boş zaman kazanacaklarını belirterek, bu süreyi değerlendirmek için merkezde el sanatları atölyesi kurduklarını ifade etti. Ayrıca, danışanların yeni iş bulmalarına destek olmak için İŞKUR ve İSMEK gibi kurumlardan 73 işbirliği gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Üstelik bağımlılığın sadece irade bozukluğu değil, beyin hastalığı olduğunu hatırlatan Çetin, “Dünya Sağlık Örgütü, bağımlılığı beyin hastalığı olarak tanımlıyor. Bu nedenle tedavi süreci önemli.” şeklinde konuştu. Danışanların, 115 YEDAM Danışma Hattı aracılığıyla kendi süreçlerini başlatabileceklerini de vurguladı.

Kocaeli'de bağımlılıkla mücadelede rol alan iki merkezden biri olan İzmit Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM), hizmet vermeye başlanan Mayıs 2023'ten bu yana 564 kişiyle görüşme gerçekleştirildi.

Kocaeli'de bağımlılıkla mücadelede rol alan iki merkezden biri olan İzmit Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM), hizmet vermeye başlanan Mayıs 2023'ten bu yana 564 kişiyle görüşme gerçekleştirildi.