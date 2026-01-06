Koçarlı KYK Yurdu’nda Uygulamalı İlk Yardım Eğitimi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Merkezi, Koçarlı KYK Yurdu’ndaki öğrencilere uygulamalı ilk yardım eğitimi vererek acil müdahale becerilerini geliştirdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 09:38
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 09:38
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden öğrencilere bilinçlendirme

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Merkezi tarafından görevlendirilen eğitici eşliğinde, Koçarlı KYK Yurdunda kalan öğrencilere yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi. Eğitim, öğrencilerin acil durumlara karşı farkındalığını artırmayı ve doğru müdahale becerisi kazandırmayı hedefledi.

Eğitim programında günlük hayatta karşılaşılabilecek acil durumlarda uygulanması gereken temel ilk yardım uygulamaları detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılara temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk müdahale, kanama ve bilinç kaybı durumlarında yapılması gerekenler aktarıldı.

Teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı oturumlarla desteklenen eğitimde öğrenciler, doğru ve bilinçli müdahalenin hayati önem taşıdığı konusunda bilgilendirildi ve pratik yapma imkânı buldu.

Yetkililer, gençlerin sağlık ve güvenliği açısından bu tür eğitimlerin önemine vurgu yaparak, benzer çalışmaların ilerleyen süreçte de devam edeceğini ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

