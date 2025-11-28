Kocasinan Belediyesi'nde Usulsüzlük İddiası: Hukuk İşleri Müdürüne Görevden Uzaklaştırma

Kocasinan Belediyesi, rutin kontrollerde tespit edilen usulsüzlük şüphesi üzerine Hukuk İşleri Müdürü hakkında suç duyurusu ve görevden uzaklaştırma kararı alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 12:46
Kocasinan Belediyesi, rutin denetimler sırasında Hukuk İşleri Müdürlüğü Avans Hesaplarında usulsüzlük şüphesi belirlendiğini duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, tespitler sonucunda hem adli hem de idari süreçlerin başlatıldığı kaydedildi.

İnceleme ve adli süreç

Açıklamaya göre, Rehberlik ve Teftiş Kurulu tarafından 03.11.2025 tarihinde başlatılan inceleme sonucu elde edilen bulgular üzerine, 04.11.2025 tarihinde ilgili şahıs hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Olayda ihmal şüphesi olduğu değerlendirilen Hukuk İşleri Müdürü hakkında 21.11.2025 tarihinde Görevden Uzaklaştırma ve Soruşturma İzni kararı alınmış, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında personelin ifadesi alınmış ve kendisi hakkında 5271 sayılı Kanun'un 109. maddesi uyarınca adli kontrol tedbiri uygulanmıştır.

İdari soruşturma ve kamuya çağrı

Buna paralel olarak belediyenin Teftiş Kurulu tarafından başlatılan idari soruşturma tüm ayrıntılarıyla ve büyük bir titizlikle sürdürülmektedir. Sürecin adli makamlarla tam iş birliği içinde ve şeffaf şekilde yürütüldüğü vurgulanmıştır.

Belediye ayrıca kamuoyuna, dolaşan asılsız iddialar ve gerçeği yansıtmayan abartılı meblağlar hakkında itibar edilmemesi çağrısında bulunmuş; kamu kaynaklarını koruma sorumluluğunun bilinciyle meselenin sonuna kadar takipçisi olunacağını belirtmiştir.

