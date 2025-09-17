Koçyiğit: Milli Dayanışma Komisyonu kritik yasıları derhal gündemine almalı

DEM Parti Grup Başkanvekili'nden Komisyon ve AYM başvurusu açıklaması

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koçyiğit, basın toplantısında Komisyonun dinleme süreçlerine dikkat çekerek, artık zamanın daraldığını vurguladı.

Koçyiğit, Komisyonun kurulduğu günden bu yana toplumun çeşitli kesimlerini dinlediğini hatırlatarak: "Artık 1 Ekim'e çok az bir süre kaldı." dedi ve ekledi: "Sürecin ihtiyacı ve olmazsa olmazı olan, sürecin ilerlemesinde kritik konumdaki yasaları da konuşması, Komisyon'un bunları tartışması ve bir an önce gündemine alması gerekiyor."

Komisyonun dinleme faslının ya bir alt komisyon eliyle düzenli yürütülmesi ya da dinlemeler sürerken eş zamanlı olarak kritik yasal düzenlemelerin ele alınması gerektiğini belirten Koçyiğit, bu adımın sürecin ilerlemesi açısından zorunlu olduğunu söyledi.

Koçyiğit, ayrıca zeytinlik alanlar, meralar ve ormanların madencilik faaliyetlerine açıldığı gerekçesiyle, 7554 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle CHP, İYİ Parti, Yeni Yol Partisi ve Meclis'te temsil edilen muhalefet partilerinin temsilcileriyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurduklarını aktardı.

Kanunun 24 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Koçyiğit, Anayasa Mahkemesinden yaşam, doğa, insan ve ekosistem yanlısı bir karar beklediklerini ifade etti: "Umuyoruz ve diliyoruz ki bazı kanunlardaki birçok temel düzenlemeyi geri dönülmesi zor bir şekilde tahrip eden bu değişiklikleri Anayasa Mahkemesi iptal edecek."

Gazetecilerin, DEM Parti heyetinin İmralı Adası'nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin soru üzerine Koçyiğit, bu hafta içerisinde eş genel başkanların da yer alacağı, DEM Parti çeşitliliğini yansıtacak bir heyetin adaya gitmesini beklediklerini söyledi.

Komisyonun verimliliğine dair eleştirilere karşı Koçyiğit, Komisyonun önemine vurgu yaparak, verimsiz olarak nitelendirmenin yanlış olduğunu, ancak eksiklikler bulunduğunu ve bunların giderilmesi için öneriler sunduklarını belirtti: "Bu Komisyon tarihi bir komisyon ve tarihi sorumlulukla karşı karşıya. Bu tarihi sorumluluğu yerine getirebilmesi için de herkesin emek ve katkı sunması gerekiyor."

Koçyiğit, Meclis Başkanı ve diğer partilerle sürekli temas halinde olduklarını, Komisyonun en verimli hale gelmesi için yol ve yöntemlerin birlikte tartışılması gerektiğini ifade etti.