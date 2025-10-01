Kogi'de Tekne Faciası: Niger Nehri'nde 26 Ölü

Kogi eyaletinde Ibaji-Ilushi seferindeki aşırı yüklü teknenin alabora olması sonucu 26 kişi öldü, çok sayıda kişi kayıp.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 15:08
GÜNCELLEME - ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, YETKİLİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Nijerya'nın Kogi eyaletinde, yolcu taşıyan bir teknenin Niger Nehri'nde alabora olması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti. Olay, Ibaji bölgesinden İlushi pazarına gitmekte olan teknenin devrilmesiyle meydana geldi.

Kogi Enformasyon Komiseri Kingsley Fanwo, yaptığı yazılı açıklamada kazanın aşırı yük ve yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu gerçekleştiğini bildirdi. Fanwo, kazada 26 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu kaydetti.

Fanwo ayrıca, eyalet hükümetinin bu tür trajedilerin tekrarlanmaması için su yollarındaki güvenlik önlemlerini iyileştirmek amacıyla federal kurumlarla işbirliği içinde yürüttüğü çalışmaları yoğunlaştıracağını söyledi.

Ülkenin kuzeyinde son iki ayda meydana gelen tekne kazalarında 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Nijerya hükümeti, tekne kazalarını azaltmak amacıyla ülke genelinde ruhsatsız teknelerin faaliyet göstermesini yasaklamıştı.

