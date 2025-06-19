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Kök Hücre Bekleyen Hastalar İçin Pedal Çeviren Gazeteci Sakarya'ya Ulaştı

Kemal Yücel, 'Her Pedal Bir Umut Olsun' temasıyla kök hücre bağışına dikkat çekmek için Çanakkale'den yola çıkarak Sakarya'ya ulaştı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 17:59
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 17:59
Kök Hücre Bekleyen Hastalar İçin Pedal Çeviren Gazeteci Sakarya'ya Ulaştı

Kök Hücre Bekleyen Hastalar İçin Pedal Çeviren Gazeteci Sakarya'ya Ulaştı

Her Pedal Bir Umut Olsun temasıyla 450 kilometreden fazla pedal çeviren 48 yaşındaki gazeteci Kemal Yücel, kök hücre ve organ bağışına dikkat çekmek amacıyla Çanakkale'den başlattığı bisiklet turunda Sakarya'ya ulaştı. Yücel, 12 yıl önce 6 yaşındaki oğlu Ali Utku Yücel'i beyin tümörü nedeniyle kaybetmişti.

Sakarya'ya Ulaşmanın Önemi

2017'den itibaren Sakarya'ya kadar olan güzergahı boyunca Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli'nde programlar düzenleyip hastane ziyaretleri yapan Yücel, lösemi hastası çocuklara hediyeler de dağıttı. Yücel, bu yılki turuna, özel anlamı ve mesajı olduğu için Babalar Günü'nde başladığını açıkladı.

Gelişmeler ve Hedefler

Yücel, turu sırasında güzergahında kök hücre ve organ bağışını anlattığını belirtti. "İki gün önce güzel haber aldım, önceki turumda verilen kan örneklerinden bir eşleşme daha çıktı. Önümüzdeki günlerde kök hücre toplama işlemi yapılacak," dedi. Yücel, Kızılay ve Sağlık Bakanlığı'nın kök hücre bağışı konusunda önemli çalışmalar yaptığını ve kendi gücüyle bu çalışmalara destek vermek istediğini dile getirdi.

Bisiklet Turları ve Gelecek Vizyonu

Yücel, 7 bin 500 kilometrelik bisiklet turunda bazı şehirlerde özel etkinlikler düzenleyerek bisiklet festivallerinde kök hücre bağışı kampanyası yapmayı planladığını açıkladı. Önceki turunda 18 eşleşmenin gerçeğe dönüştüğünü belirten Yücel, "Havalar çok sıcaktı, sağlık sorunları yaşadım. Ancak bu yıl yeniden çocuklara umut olma yolunda pedal çevirmeye devam ediyorum," dedi.

Hedefi Avrupa Turu

Yücel, gelecekte Avrupa turu organize etmeyi hedeflediğini, ülke ülke gezerek kök hücre bağışına dair farkındalık yaratmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi. "Lösemi hastası çocuklarımız hastanelerde yaşam savaşı verirken, onların hayatlarını kurtaracak insanları bekliyor. Biz onlara ulaşabiliriz," ifadelerini kullandı.

Adana'da 12 yıl önce 6 yaşındaki oğlu Ali Utku Yücel'i beyin tümörü nedeniyle kaybeden gazeteci...

Adana'da 12 yıl önce 6 yaşındaki oğlu Ali Utku Yücel'i beyin tümörü nedeniyle kaybeden gazeteci Kemal Yücel, kök hücre, organ bağışına dikkati çekmek ve insanları bilgilendirmek amacıyla yaşadığı Çanakkale'den çıktığı 7 bin 500 kilometrelik bisiklet turu kapsamında Sakarya'ya geldi. Kemal Yücel (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamada bulundu.

Adana'da 12 yıl önce 6 yaşındaki oğlu Ali Utku Yücel'i beyin tümörü nedeniyle kaybeden gazeteci...

Adana'da 12 yıl önce 6 yaşındaki oğlu Ali Utku Yücel'i beyin tümörü nedeniyle kaybeden gazeteci Kemal Yücel, kök hücre, organ bağışına dikkati çekmek ve insanları bilgilendirmek amacıyla yaşadığı Çanakkale'den çıktığı 7 bin 500 kilometrelik bisiklet turu kapsamında Sakarya'ya geldi. Kemal Yücel (fotoğrafta), AA muhabirine açıklamada bulundu.

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