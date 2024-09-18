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Köln'de Giyim Mağazası Önünde Patlama: Bir Yaralı

Köln'de bir giyim mağazasının önünde patlama meydana geldi, bir kişi hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 09:49
Köln'de Giyim Mağazası Önünde Patlama: Bir Yaralı

Köln'de Patlama Olayı

Almanya'nın Köln kentinde, giyim mağazasının önünde bu sabah meydana gelen patlama sonucu bir kişi hafif şekilde yaralandı. Olay, sabah saat 05.00 sularında Ehren Caddesi'nde gerçekleşti.

Yaralı ve Mağazada Maddi Hasar

Polis, patlama ile ilgili şu an için fazla bilgi vermemekle birlikte, çevre sakinleri yaralanan kişinin yaklaşık 40 yaşlarında olduğunu ifade etti. Olayın ardından mağazada büyük çaplı maddi hasar meydana geldiği gözlemlendi.

Önceki Olay ile Bağlantı

Köln'de 16 Eylül tarihinde benzer bir patlama yaşanmıştı. O olayda, bir Türk'e ait eğlence mekanında çalışan bir temizlik görevlisi yaralanmıştı. Olayın ardından çekilen güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin binanın girişine poşetle kutu bırakıp hızla uzaklaştığı ve hemen ardından patlamanın gerçekleştiği görülmüştü.

Polisten Yardım Çağrısı

Bu son patlama ile ilgili olarak, polis bir soruşturma başlattı ve şüpheli hakkında fotoğraflar yayınlayarak halktan yardım istedi.

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