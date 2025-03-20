Kolombiya, 8 Uyuşturucu Kaçakçısını ABD'ye İade Etti

Kolombiya, güvenlik güçleri tarafından yakalanan 8 uyuşturucu kaçakçısını ABD'ye başarılı bir şekilde iade etti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 02:26
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 02:26
Kolombiya, 8 Uyuşturucu Kaçakçısını ABD'ye İade Etti

Kolombiya'da güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği kapsamlı bir operasyon sonucunda yakalanan 8 uyuşturucu kaçakçısı, ABD'ye iade edildi. Kolombiyalı yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, ABD'de Florida Güney Bölge Mahkemesi tarafından haklarında yakalama kararı bulunan bu kişiler, Interpol aracılığıyla teslim alındı.

İade edilenler arasında, ünlü Cali kartelinin liderlerinden Henry Loaiza'nın oğlu Loaiza Montoya da yer alıyor. Kolombiya polisi, bu kişilerin uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağının önemli parçaları olduğunu ve tonlarca kokain sevkiyatının sorumluluğunu üstlendiğini belirtiyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, güvenlik güçlerini kutlayarak şu ifadeleri kullandı: "Aralarında Alacran'ın oğlunun da bulunduğu 8 Kolombiyalı mafya üyesini ABD'ye teslim ettik. Bu kişiler, Meksikalı kartellerle ve kendilerini devrimci olarak tanımlayan gruplarla işbirliği yapıyor. Ancak gerçekte, sadece mafya üyeleri. Kendimi bir gardiyan gibi hissetmek istemiyorum, Kolombiyalıları başka bir güce teslim etmekten de hoşlanmıyorum. Fakat bu insanlar Kolombiya toplumuna büyük zarar verdi."

Alacran lakaplı Henry Loaiza Ceballos, Kolombiya'nın en bilinen uyuşturucu kaçakçılarından biri olarak tanınıyor. Eski Cali karteli üyesi olan Ceballos, daha sonrasında Los Magicos isimli suç örgütünün liderliğini üstlendi.

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