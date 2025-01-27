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Kolombiya, ABD ile Diplomatik Krizi Aştı

Kolombiya, ABD ile yaşanan düzensiz göçmen krizinin çözüldüğünü duyurdu; yeni üst düzey görüşmeler Washington'da yapılacak.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:45
Kolombiya, ABD ile Diplomatik Krizi Aştı

Kolombiya, ABD ile Yaşanan Krizi Aştı

Kolombiya, ABD tarafından hava yoluyla sınır dışı edilen düzensiz göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine dair yaşanan diplomatik krizin aşıldığını açıkladı.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, başkent Bogota'da bulunan San Carlos Sarayı'nda yaptığı basın toplantısında krizin çözümüne yönelik önemli bilgiler paylaştı. Murillo, ABD yönetimiyle yaşadıkları anlaşmazlığın giderildiğini ve bu süreçte Büyükelçi Daniel Garcia Pena ile birlikte Washington'a giderek diplomatik nota teatisine zemin hazırlayacak çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

Murillo, Kolombiya'nın sınır dışı edilen vatandaşlarını kabul etmeye devam edeceğini ve onlara onurlu koşullarda destek sağlayacaklarını vurguladı. Bakan, "Kolombiya, vatandaşlarının haklarını, ulusal çıkarlarını ve saygınlıklarını güvence altına almak için diplomatik diyalog kanallarını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Kriz Süreci ve Tepkiler

Kriz, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun ABD'den sınır dışı edilen Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermemesi ile başlamıştı. Petro, sosyal medya üzerinden ABD'nin göçmenlere karşı tutumunu eleştirirken, "Kolombiyalı göçmenlere suçlu muamelesi yapılamaz." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Kolombiya'ya yaptırım uygulama talimatı vermiş, Kolombiya'dan ABD'ye gelen tüm mallara yüzde 25 gümrük vergisi konulacağını açıklamıştı. Trump, bu verginin kısa süre içinde %50'ye çıkarılacağı tehdidinde bulundu.

Aynı zamanda, ABD, Kolombiya devlet yetkilileri ve aile bireyleri için vize kısıtlaması kararı almıştı. Kolombiya, bu süreçte misilleme yapacağını duyurarak sorunların çözümüne yönelik adımlar atmıştı.

Sonuç olarak, Beyaz Saray, Kolombiya'nın ABD tarafından hava yoluyla sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan uçakların inişini kabul ettiğini bildirdi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden güçlenmesine yönelik işaretler vermeye başladı.

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