Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan COP16 Biyoçeşitlilik Zirvesi'nde Önemli Açıklamalar

Petro'nun COP16'da Dikkat Çeken Mesajları

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Cali kentinde gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) Biyolojik Çeşitlilik Konferansı COP16'da, insanlığın gelecek açısından tehlike altında olduğunu vurgulayarak dünyayı harekete geçmeye çağırdı.

Yok Oluşun Eşiğinde

Petro, COP16'nın üst düzey oturumunda yaptığı konuşmada, "İnsanlık bir yok oluşla yüz yüze. Bu dönemde küresel ve demokratik kararlar almak zorundayız" ifadesini kullandı.

Açgözlülüğün Etkileri

Petro, "Bürokratik aracılık açgözlülükten kaynaklanıyor. İklim krizi ve biyolojik çeşitliliğin kaybıyla ilgili kararların arkasındaki motivasyon budur" dedi.

Gazze'ye Dikkat Çekti

Petro, Gazze'deki çocukların yaşamlarını riske atan saldırılara atıfta bulunarak, "Bir dolar, bir hayattan daha mı değerli? Bu sorunun yanıtını bizlere gösteriyorlar" şeklinde konuştu. Ayrıca, dünya halklarının acil bir devrim kararı alması gerektiğini belirtti.

Venezuela Üzerine Vurgular

Petro, Venezuela'daki ablukanın etkilerine değinerek, "Venezuela, bugün abluka altında ve birçok insan açlıktan ölüyor. 3 milyon Venezuelalı bu süreçte göç etmek zorunda kalan bir diğer kesim" dedi.

Kritik Zaman Dilimi

İklim krizinin ve biyoçeşitlilik kaybının önlenmesi için zamanın daraldığını belirten Petro, COP16'nın bu bağlamda bir dönüm noktası olması gerektiğini savundu. Konferansın, bilinçli bir toplum oluşturma adına büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Finans Desteği Talepleri

Petro, COP16'da biyoçeşitlilik kaybıyla mücadele eden ülkelere finansal destek sağlanması çağrısında bulundu. Bu kapsamda, zengin ülkelerin daha az gelişmiş ülkelere karbon kredileri aracılığıyla destek vermesini önerdi.