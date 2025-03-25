Kolombiya'da Clan del Golfo'ya yönelik başarılı operasyon: 9 çete üyesi etkisiz hale getirildi

Kolombiya ordusu, Clan del Golfo'ya düzenlediği operasyonda 9 kişiyi etkisiz hale getirdi, 1 kişi sağ ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 23:26
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 23:26
Kolombiya'da Clan del Golfo'ya yönelik başarılı operasyon: 9 çete üyesi etkisiz hale getirildi

Kolombiya'da Clan del Golfo'ya Büyük Darbe

Kolombiya ordusu, ülkenin en büyük suç çetelerinden biri olan Clan del Golfo'ya yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde 9 çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Başkanın Talimatıyla Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro tarafından verilen talimat doğrultusunda, Antioquia yönetim bölgesine bağlı Segovia kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, hava kuvvetlerine ait savaş uçakları Islam'dan Clan del Golfo karargahını bombaladı. Harekat sırasında, etkisiz hale getirilen 9 çete mensubunun yanı sıra 1 kişi sağ olarak ele geçirildi.

Arazi Arama Faaliyetleri

Operasyona ilişkin arazi araştırmaları devam ederken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bu durum, güvenlik güçlerinin bölgede daha fazla kontrol sağlama çalışmalarının bir parçası olarak dikkat çekti.

Petro'dan Destek ve Tebrik Mesajı

Cumhurbaşkanı Petro, operasyon sonrası X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda orduya teşekkür ederek, "Segovia'daki Clan del Golfo'ya operasyon yapılması talimatını ben verdim. Bu operasyona katılanları tebrik ediyorum." şeklinde ifadeler kullandı.

Clan del Golfo Hakkında

Kolombiya'nın en büyük suç örgütlerinden biri olarak bilinen Clan del Golfo, geçmişte "Los Urabenos" veya "Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)" olarak adlandırılıyordu. Uyuşturucu kaçakçılığı, silah ticareti ve kara para aklama gibi suçlarla tanınan bu çete, özellikle ABD ve Avrupa'ya kokain kaçakçılığı yapmaktadır.

Örgütün lideri olan Dairo Antonio Usuga, lakabı ile tanınan "Otoniel", 24 Ekim 2021 tarihinde Necocli kasabasında düzenlenen "Osiris" operasyonunda yakalandı ve daha sonra ABD'ye iade edildi. Otoniel'in tutuklanmasının ardından çetenin gücü zayıflamış olsa da, hala aktif bir tehdit unsuru olarak varlığını sürdürmektedir.

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