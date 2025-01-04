Kolombiya'da Turist Taşıyan Otobüs Uçuruma Yuvarlandı: 13 Ölü, 29 Yaralı

Kolombiya'da, turistleri taşıyan bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Olay, ülkenin güneybatısındaki Cali kentinden hareket eden otobüsün, Tangua kasabasındaki El Placer bölgesinde150 metrelik bir uçuruma düşmesiyle gerçekleşti.

Kazada hayatını kaybedenler arasında yer alanlar için bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi. Yetkililer, otobüsün yolculuğunun, Valle del Cauca yönetim bölgesinde bulunan 2 bin 900 metre yükseklikteki tarihi Las Lajas Tapınağı'nı ziyaret etmek amacıyla yapıldığını belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, ölenlerin ailelerine baş sağlığı diledi ve kazanın nedenlerinin araştırıldığını ifade etti.